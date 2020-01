Daun : Wissenschaft oder bloß Meinung?

Daun „Schwindet das Vertrauen in die Forschung?“ – so heißt es in der Ankündigung eines Vortrags von Thomas Regnery am Sonntag, 9. Februar, um 17.30 Uhr im Forum Daun. Er liefert Beispiele und Gründe für die Kluft zwischen der Wissenschaft und denen, die ihr nicht glauben wollen – vom „Flacherdler“ bis zu Impfgegnern oder Klimaskeptikern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken