Auszeichnung : Edmund Geisen aus Daun erhält Verdienstkreuz am Bande

Edmund Geisen aus Daun erhält Verdienstkreuz am Bande

Der stellvertretende Ministerpräsident Volker Wissing (rechts) hat Edmund Geisen in Mainz das von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verliehene Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland überreicht. Foto: Wirtschaftsministerium RLP

Daun (red) Der stellvertretende Ministerpräsident Volker Wissing hat Edmund Geisen aus Daun das von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verliehene Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland überreicht.

Geisen habe sich in herausragender Weise um die Gesellschaft verdient gemacht.

Sein politisches, wirtschaftliches und soziales Wirken verdiene höchste Anerkennung, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Verdienstkreuz am Bande ist die höchste Anerkennung, die die Bundesrepublik für Verdienste um das Gemeinwohl ausspricht (siehe Info).

Das Bundesverdienstkreuz am Bande wird an Bürgerinnen und Bürger für ganz besondere politische, wirtschaftlich-soziale und geistige Leistungen um die Bundesrepublik Deutschland verliehen. Es ist die höchste Anerkennung, die die Bundesrepublik für Verdienste um das Gemeinwohl ausspricht.

„Persönlichkeiten wie Herr Dr. Geisen sind Leuchttürme in unserer Gesellschaft. Ihr Elan, ihre Empathie und ihr tatkräftiges Handeln sind vorbildlich und nachahmenswert. Herr Dr. Geisen hat sich in einzigartiger Weise für unsere Gesellschaft und insbesondere die Landwirtschaft eingesetzt. Die Agrarverwaltungsreform, die Förderung des landwirtschaftlichen Berufsnachwuchses, die Entwicklung des ländlichen Raumes und die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Drei-Ländereck von Deutschland, Belgien und Luxemburg hat Dr. Edmund Geisen wegweisend begleitet.“, sagte Wissing bei der Ehrung in Mainz.