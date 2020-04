Mutmacher : Gib nicht auf! - Wittlicher Band Rock Kwien Rica punktet mit Durchhalte-Song auf Youtube (Video)

Wittlich Die integrative Formation „My Rock Kwien Rica“ hat ein Musikvideo zu ihrem Lied „Gib nicht auf“ auf Youtube veröffentlicht. Insgesamt 99 Menschen aus aller Welt mit und ohne Beeinträchtigungen haben mitgemacht.

Es sind schwierige Zeiten. Da sind Mutmacher gefragt. Die integrative Rockband „My Rock Kwien Rica“, die zum Verein für Kunst, Kultur und Inklusion Bernkastel-Kues gehört, will den Menschen Aufmunterndes an die Hand geben. Bandmitglied Udo Bohn, sagt: „Wir wollten gerne was Positives machen. Ein neues Lied konnten wir nicht aufnehmen, wegen des Virus. Aber dann haben wir uns überlegt, etwas zu unserem Lied ,Gib nicht auf’ zu machen, weil das gut in die Zeit passt.“ Weiter erklärt er: „Es gibt immer wieder Situationen im Leben, die einem zu schaffen machen. Aber dann geht es wieder aufwärts. Man darf nur nicht aufgeben und muss weitermachen.“.