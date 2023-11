Langsame Entwicklung Vegetarisch und vegan in der Vulkaneifel: Hier gibt es fleischlose Gerichte auf der Speisekarte

Daun · In der heutigen Zeit essen immer mehr Leute vegetarisch und vegan. Viele Restaurants passen sich daher an und bieten immer öfters Gerichte ohne Fleisch oder tierische Produkte an. Auch in der Vulkaneifel?

20.11.2023 , 06:36 Uhr

Immer mehr Restaurants bieten auch vegane und vegetarische Gerichte an. Foto: Fabian Sommer/dpa/Fabian Sommer

Wer einen Trierer nach einem Restaurant mit vegetarischem oder veganem Essen fragt, wird meist einige Empfehlungen bekommen. Mit einer so großen Auswahl kann die Vulkaneifel nicht mithalten. Trotzdem gibt es den einen oder anderen Ort für Veganer und Vegetarier.