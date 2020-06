Geschichte : Woher die Eselsbrücke ihren Namen hat

Verbindet Bahnhof mit Innenstadt: die Eselsbrücke in Daun. Foto: TV/Mario Hübner

Daun Die Dauner „Eselsbrücke“ in der Nähe des Hotzendrees´ hat in diesem Jahr Geburtstag: Sie wird 125 Jahre alt. Heute ist der Übergang eine stabile Fußgängerbrücke, die sich über die Landesstraße 46 und das Flüsschen Lieser spannt.

Die Geschichte der Brücke ist bewegt, früher wurde sie deutlich stärker beansprucht als heute. Ein Rückblick: 1895 wurde die Bahnstrecke Mayen-Daun-Gerolstein und 1909 die Linie Daun-Gillenfeld-Wittlich eröffnet. Um eine Verbindung zwischen dem Dauner Stadtzentrum und dem Bahnhof zu schaffen, entschieden sich die Planer für die sogenannte „Eselsbrücke“. Sie war eine etwa 40 Meter lange und 1,40 Meter breite Eisenkonstruktion und führte die Passanten trockenen Fußes über die Lieser. 1895, vor 125 Jahren, wurde das Bauwerk fertiggestellt. Ein fast 1,50 Meter breiter und 300 Meter langer Kopfsteinpflasterweg führte dann von der Brücke den „Rammelsberg“ steil hoch in die angrenzende Schweiz- und die Leopoldstraße. Dieser schmale Pfad war so breit wie die Brücke selbst, im Winter und an feuchten Tagen sehr glatt.