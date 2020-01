Info

Ein Projekt im Zeitraffer: Etwa sieben Jahre ist es her, als die Idee entstand – im Sinne des „Miteinanders“ und für den Aufbau einer sorgenden Gemeinschaft eine Genossenschaft zu gründen. In die Tat umgesetzt wurde dies Ende 2014 mit 39 Menschen, die sich unter dem Namen Genossenschaft am Pulvermaar zusammenschlossen. Das Motto „Gemeinsam statt einsam“ spielte dabei die tragende Rolle und wurde mit dem Bau des „Florinshofs“ in der Holzmaarstraße in Gillenfeld verwirklicht. Zur 1000-Jahrfeier des Orts im September 2016 war die Grundsteinlegung, der Spatenstich folgte im August 2017, das Richtfest im Mai 2018, und Ende 2018 sind die ersten Bewohner eingezogen.

Der Florinshof in Gillenfeld ist eine barrierefreie Wohnanlage im Zen- trum von Gillenfeld mit zwölf Wohnungen von rund 42 bis 86 Quadratmetern plus einer Wohngruppe für drei Personen. Dazu kommt eine Gewerbeeinheit, die von der Caritas angemietet wurde und auch als Gemeinschaftsraum für die Bewohner nutzbar ist. Das Ziel des mehrfach ausgezeichneten Projektes: Wohnen im Ort bis ins hohe Alter. Die Fähigkeit, für sich selbst zu sorgen, soll erhalten bleiben. Dazu trägt die „Sorgende Gemeinschaft“ mit der Koordinierung von sozialen, pflegerischen und pädagogischen Dienstleistungen bei.

Investiert wurden rund 2,5 Millionen Euro.