Blaulicht : Wohnhaus brennt in Üxheim

Foto: TV/Frank Göbel

Üxheim Ein Wohnhaus in Üxheim ist gestern gegen 13 Uhr in Brand geraten. Beim Eintreffen der ersten Kräfte der Feuerwehr standen ein überdachter Stellplatz sowie ein darin parkendes Auto in Flammen.

