Blaulicht : Fenster von Wohnmobil eingeschlagen

Foto: Fritz-Peter Linden

Daun (red) Ein Wohnmobil, das in der Mainzer Straße in Daun abgestellt war, wurde von bislang unbekannten Tätern beschädigt. Das teilt die Polizei Daun mit. Das Wohnmobil stand von Montagabend, 19.30 Uhr, bis Mittwochmorgen, 8.15 Uhr, am Straßenrand.

In dieser Zeit haben ein oder mehrere Täter die rechte vordere Seitenscheibe des Fahrzeugs komplett zerstört. Eventuell wollten die Täter in das Fahrzeug einbrechen, wurden dann aber gestört. Die Polizei sucht Zeugen.