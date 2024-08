Erste Sanierungsarbeiten „Weihnachten sitzt hier niemand im Kalten!“ – Endlich Ruhe am Rasbach?

Kehren wieder Ruhe, Ordnung, eine geregelte Verwaltung und somit ein unbeschwerteres Leben in der Wohnsiedlung Am Rasbach in Gerolstein ein? Dort, wo die Bewohner über Wochen im Winter im Kalten sitzen mussten, weil der ehemalige Eigentümer (und Hausverwalter) Anis Saad zwar Mieten kassiert, aber die Energierechnungen nicht bezahlt hat, weshalb der Gashahn zugedreht wurde. Wo der Eigentümer zwar Versprechungen gemacht hat, seinen Verpflichtungen aber nicht nachgekommen ist – weshalb Anzeigen erstattet, Pfändungen beantragt, Insolvenzverfahren gegen Firmen von ihm eingeleitet wurden. Wo Miete zwar gezahlt, die Einnahmen aber offensichtlich in dunklen Kanälen versickert sind. Wo die Hilfsorganisation Eifellicht Heizlüfter verteilt hat, um ein menschenwürdiges Wohnen zumindest in Teilen zu ermöglichen. Wo Mieter mit Kindern und auch ältere Menschen in schimmeligen Wohnungen leben mussten, bei denen noch immer ein massiver Sanierungsstau herrscht.