Dorfentwicklung : Modellkommune: So will die Eifelgemeinde Uersfeld Wohnangebote für Senioren schaffen

Die Gemeinde Uersfeld in der Verbandsgemeinde Kelberg ist jetzt eine der Schwerpunktgemeinden für das Projekt WohnPunkt RLP. Foto: Helmut Gassen

Uersfeld/Gillenfeld/Dockweiler Die Ortsgemeinde Uersfeld ist eine von sieben neuen Modellkommunen für das Projekt „WohnPunkt RLP“. Was bedeutet das für den 750-Einwohner-Ort in der Verbandsgemeinde (VG) Kelberg? Und was ist aus Anläufen in anderen Vulkaneifel-Orten geworden?