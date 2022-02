Literatur : Neuer Roman von Wolf-Henry Sturt aus Daun: Die Geschichte einer Familie aus dem ehemaligen deutschen Osten

Der ehemalige Dauner Lehrer Wolf-Henry Sturt hat einen neuen Roman veröffentlicht, diesmal über die Geschichte seiner Mutter. Foto: Wolf-Henry Sturt/privat

Daun Der pensionierte Lehrer Wolf-Henry Sturt hat nach seinen Schulsatiren „Erinnerungen eines Lehrers – Schule ist, wenn man trotzdem lacht“ (2020) und dem Liebesroman „Wirf du den ersten Stein!“ (2021) nun bereits sein drittes Buch veröffentlicht – und bedient damit ein weiteres Genre.

Unter dem Titel „Die Familie von Gersdorff – Halte die Fahne hoch, mein Sohn!“ erzählt Sturt auf 130 Seiten die Geschichte einer Familie aus dem ehemaligen deutschen Osten. Es sei die Geschichte der Familie seiner Mutter, basierend auf einer Fülle an intensiven Gesprächen, erklärt der Autor. Einige Ereignisse habe er fiktional ergänzt oder leicht verändert, räumt er ein.

Der Roman spielt in der Zeit des zweiten Weltkriegs und in der Nachkriegszeit und beleuchtet sowohl das Leben der Soldaten an der Front und in Gefangenschaft als auch die Situation der Menschen in der Heimat. Dabei geht es Wolf-Henry Sturt ausdrücklich darum, die Geschehnisse aus der Sicht der damals lebenden Protagonisten zu schildern und nicht im Sinne einer moralischen Bewertung durch die Nachwelt. „Die ‚Gnade der späten Geburt’ fordert hier ein gewisses Maß an Zurückhaltung“, begründet der Autor diesen schriftstellerischen Grundsatz.

Der Roman mit seiner Mischung aus tragischen, nachdenklichen und komischen Elementen ist sehr gut lesbar. Sturts Stil ist flott und schnörkellos. Der Leser rückt im Verlauf der Handlung immer näher an die Personen heran – und mag dem am Ende zustimmen, was der Autor im Vorwort verspricht: „dass die Hoffnung auf eine lebenswerte Zukunft genährt wird, dass sie dabei von ihrer Schwester, der Nachdenklichkeit, unterstützt wird und dass auch ihr kleiner Bruder, der schelmische Frohsinn, hin und wieder unter ihrem weiten Rock hervorlugt.“

Wolf-Henry Sturt ist Jahrgang 1952 und wuchs in Darmstadt und Hannover zusammen mit drei Brüdern auf. Nach Abitur und Bundeswehr studierte er an der Universität Hannover Anglistik, Geografie und Pädagogik für das Lehramt an Gymnasien. Von 1982 bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2016 unterrichtete er die Fächer Englisch und Erdkunde am Thomas-Morus-Gymnasium in Daun. Sturt ist verheiratet und hat zwei Töchter und drei Enkelkinder.