Menschen : Ein eigener Kopf und dankbarer Mensch

Daun Ein halbes Jahrhundert in der Kommunalpolitik: Wolfgang Jenssen ist zum Ehrenbürger der Verbandsgemeinde Daun ernannt worden.

Bei der Laudatio auf Wolfgang Jenssen (76), der zum erst vierten Ehrenbürger der Verbandsgemeinde Daun ernannt wurde, musste so manches Superlativ herhalten – und dürfte auch die ein oder andere Anekdote nicht fehlen. Denn für beides, außergewöhnliche Leistungen und besondere Vorkommnisse, steht kaum ein anderer wie das kommunalpolitische Urgestein und Eifeler Vorzeige-Genosse Wolfgang Jenssen. Und so sagte Werner Klöckner (CDU), Bürgermeister der VG Daun, der die Auszeichnung vornahm: „Diese besondere Ehrung soll den Einsatz und das fünf Jahrzehnte währende ehrenamtliche Engagement eines Mannes würdigen, der sich bislang wie kein anderer über einen so langen Zeitraum als Ratsmitglied und Ehrenbeamter für die Verbandsgemeinde und damit für ihre Bürgerinnen und Bürger eingesetzt hat: Wolfgang Jenssen aus Daun. Es ist mir eine ganz besondere Ehre, Ihnen die Ehrenbürgerwürde zu verleihen.“ Da seine drei Vorgänger inzwischen verstorben sind, ist er der einzige lebende Ehrenbürger der VG Daun.

Klöckner listete auf: 45 Jahre Mitgliedschaft im VG-Rat, weitere fünf Jahre als Zweiter Beigeordneter der VG Daun. In den fünf Jahrzehnten der seiner (kommunal-)politischen Tätigkeit war Jenssen darüber hinaus in einer Reihe von Ausschüssen der VG tätig, er war lange Jahre im Stadtrat und 15 Jahre Stadtbürgermeisters von Daun. Nicht zu vergessen seine langjährige Mitgliedschaft im Kreistag und seine Mitgliedschaft im rheinland-pfälzischen Landtag.

Ehrenbürger: Die höchste Auszeichnung, die eine Kommune vergeben kann, ist die Ehrenbürgerwürde, die in Paragraf 23 der Gemeindeordnung verankert ist: Dort heißt es „Die Gemeinde kann Persönlichkeiten, die sich um sie (sprich: die Verbandsgemeinde) besonders verdient gemacht haben, das Ehrenbürgerrecht verleihen.“ Bisher wurde die Ehrenbürgerwürde verliehen an die ehemaligen Bürgermeister Julius Saxler und Adolf Waldorf sowie den Beigeordneten Eberhard Pfeiffer. Alle drei sind zwischenzeitlich verstorben.

Dass man bei, mit, unter Wolfgang Jenssen einiges erleben konnte – ob politischer Mitstreiter oder Kontrahent – zeigte sich bereits bei seinem Eintritt in die Kommunalpolitik. Die seinerzeitige konstituierende Sitzung der Verbandsgemeindevertretung – so wurde dieses Gremium bis 1974 bezeichnet – fand am 21.Juli 1969 im Hotel Fries-Porz unter Vorsitz von Julius Saxler statt. Dort machte Jenssen als junges Ratsmitglied erst einen Gegenvorschlag für die Wahl des Ersten Beigeordneten und dann auch noch für den Zweiten Beigeordneten. Aber: Alle Vorgeschlagenen verzichteten. Jenssen beantragte eine Sitzungsunterbrechung und in der Folge bat er darum, künftig zunächst alle Angelegenheiten SPD-intern zu besprechen. In der gleichen Sitzung jedoch fragte Badefreund Jenssen unter dem Punkt Verschiedenes an, ob das Badeverbot im Weinfelder Maar aufgehoben werden könne. Das verneinte Julius Saxler, da es dabei vor allem um Naturschutz gehe.