Wirtschaftsförderungsgesellschaft veranstaltet Workshop für Firmen zum Thema Nachwuchsgewinnung.

(red) Der Bedarf an Fachkräften ist ungebrochen – insbesondere in Rheinland-Pfalz müssen sich kleine und mittlere Unternehmen dieser Herausforderung stellen. Das Ringen nach den geeigneten Bewerbern und die Bedeutung der Mitarbeiterbindung rücken noch stärker in den Fokus. Doch wie können potentielle Arbeitnehmer konkret angesprochen werden? Dazu veranstaltet die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Vulkaneifel mit der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft aus Ludwigshafen Wissenschaftlich einen Workshop am Donnerstag, 9. Mai von 13 bis 17 Uhr im Technologie- und Gründerzentrum Daun in Nerdlen. Die Firmen bekommen Beispiele aus der Praxis sowie die Ergebnisse wissenschaftlicher Untersuchungen präsentiert.

Der Workshop ist ein Teil des Projekts „Employer Branding in Rheinland-Pfalz“, das sich an das Vorgängerprojekt „Attraktive Arbeitgeber in Rheinland-Pfalz“ anschließt.

Kontakt/Anmeldung: Institut für Management und Innovation in Ludwigshafen. Matthias Sellinger, Telefon 0621/5203-506, E-Mail: matthias.sellinger@hwg-lu.de