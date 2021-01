AKTION : Spender erfüllen Wünsche

Wunschbaumaktion 2020 im Café Asyl Daun Openair, bei strömendem Regen und trotz allem bei bester Stimmung konnten wir am 21. Dez. unter Beachtung sämtlicher Corona-Bedingungen die Geschenke an unsere Migrantenfamilien verteilen. Unter dem Motto „ Wunschbaum 2020“ wurde in der Kaserne KN Daun eine Geschenkaktion ins Leben gerufen, um Kinderwünsche zu erfüllen – über 80 Wünsche konnten erfüllt werden! Ebenfalls starteten Lara Gillen und Julien Augarde zum 2. Mal eine Wunschbaumaktion vor dem Forum Daun und überreichten uns 35 Gutscheine, die in Daun eingelöst werden können. Herzlichen Dank allen Spenderinnen und Spendern für dies großartige Weihnachtsaktion, die gerade in der jetzigen tristen und unsicheren Zeit Freude bereitet. Und ein besonders großes Dankeschön an alle Akteure und Mitwirkenden. Foto: tv/Fotos Café Asyl