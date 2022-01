Soziales : Bundeswehr erfüllt Weihnachtswünsche im Gerolsteiner Lebenshilfe-Wohnheim

Die Bewohner des Wohnheims der Lebenshilfe Wohngemeinschaften Eifel in Gerolstein freuen sich über die Geschenke aus der Wunschbaumaktion der der Heinrich-Hertz Kaserne aus Daun, die Hauptfeldwebel Becker und Oberfeldwebel Herrmann (von rechts) überbracht haben. Foto: Westeifel-Werke

Gerolstein (red) Eine Wunschbaumaktion hat die Dauner Heinrich-Hertz Kaserne veranstaltet.

Als eine von verschiedenen sozialen Einrichtungen in der Region freuten sich die Bewohner des Gerolsteiner Wohnheims der Lebenshilfe Wohngemeinschaften Eifel über einen Besuch der Soldaten. Oberfeldwebel Herrmann und Hauptfeldwebel Becker brachten zahlreiche Geschenke.

In den Wochen zuvor konnten die Menschen mit Behinderung kleine Weihnachtswünsche auf Zettel schreiben. An einer Tanne in der Truppenküche der Kaserne wurden diese aufgehangen, und jeder Soldat konnte einen der notierten Wünsche erfüllen.