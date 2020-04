Corona : Zahl der Corona-Erkrankten steigt um drei Infizierte

Daun Nach Auskunft der Kreisverwaltung gab es am Montag (Stand 17.15 Uhr) im Landkreis Vulkaneifel 86 bestätigte Corona-Fälle. Das sind drei mehr als am Sonntag.

Ein 80-Jähriger ist am Samstag verstorben. 31 Personen gelten inzwischen als genesen und konnten die Quarantäne verlassen Aktuell sind demnach 54 Personen mit Wohnsitz im Landkreis Vulkaneifel an COVID-19 erkrankt, von denen derzeit drei stationär in der Corona-Klinik in Gerolstein behandelt werden.