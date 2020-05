Corona-Pandemie im Vulkaneifelkreis : Kein Corona-Infizierter wird im Vulkaneifelkreis noch stationär behandelt

Nur noch drei Infizierte im Vulkaneifelkreis. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Daun Im Vulkaneifelkreis wird Stand Mittwochabend kein mit dem Coronavirus Infizierter noch stationär in einem Krankenhaus behandelt. Ein Patient wurde am Mittwoch aus dem Marienhaus Klinikum Eifel in Gerolstein entlassen.

Drei Menschen sind im Kreis noch mit dem Coronavirus infiziert.