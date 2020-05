Corona-Pandemie : Weiterhin keine neuen Corona-Fälle im Vulkaneifelkreis

Daun Die Corona-Pandemie stagniert im Vulkaneifelkreis weiter. Auch am Montag wurde dem Kreisgesundheitsamt keine neuen Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Damit bleibt es seit 16 Tagen bei der Zahl von bisher insgesamt 118 bestätigten Fällen.

Aktuell sind noch drei Menschen an Covid-19 erkrankt. Aus der häuslichen Quarantäne konnten nach den Richtlinien des Robert-Koch-Institutes bislang 110 Infizierte als genesen entlassen werden. Aktuell befindet sich im Landkreis kein Patient mehr in stationärer Behandlung. Bisher sind fünf Menschen in der Vulkaneifel in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben.