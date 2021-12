Flutkatastrophe : 10 000 Euro aus Zahngoldspenden helfen Betroffenen der Flutkatastrophe

Hillesheim (red) Bereits zum siebten Mal hat Zahnärztin Dr. Simone Wunden aus Hillesheim Spenden für einen guten Zweck übergeben.

Gerald Schmitz, Erster Beigeordneter der Stadt, nahm 10 000 Euro entgegen – für Betroffene der Flutkatastrophe in der Region zugute. Der Betrag stammt aus Zahn­gold­spenden von Patienten. Dieses sammelt das Praxisteam, um es nach der Verarbeitung zu spenden. Bisher wurden ausschließlich Kinder in der Region unterstützt, zum ersten Mal ist der Zweck aufgrund der Hochwasserkatastrophe nun ein anderer.

„Fast alle Patienten haben ihr Zahngold wieder gespendet“, sagte Simone Wunden voller Freude. Die Zahnärztin nimmt sich für jede potenzielle Spende sehr viel Zeit. Um den Patienten zu erklären, dass die Scheidekosten für kleine Mengen Zahngold extrem hoch sind und so kaum was übrig bleibt. Die Kosten fallen für die Trennung von Zahn, Gold und anderen Edelmetallen an. „Hier verdienen Händler, Zwischenhändler und Scheideanstalt“, berichtet die Zahnärztin.