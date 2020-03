Kommunalpolitik : Zehn Infizierte, 75 Menschen in Quaratäne

Daun Kreistag Vulkaneifel tagt ohne die SPD-Fraktion und setzt alle Punkte außerhalb der Corona-Thematik ab. Gesundheitsamtsleiter Schneiders informiert über die aktuelle Situation.

Bei der Sitzung des Kreistags Vulkaneifel am Montagabend ging es ausschließlich um die Corona-Krise. Dafür hatte das Gremium auf Antrag von Josef Utters, Fraktionssprecher der FWG, gesorgt. Er hatte gleich zu Beginn beantragt, alle Tagesordnungspunkte außerhalb der Corona-Thematik abzusetzen, was der auf 22 von 38 Mitgliedern dezimierte Kreistag dann auch einstimmig beschloss. Landrat Heinz-Peter Thiel (parteilos) kommentierte das so: „Damit können wir uns heute komplett um die derzeit wirklich wichtigen Dinge kümmern.“ Das Thema Abfallwirtschaft, das die vergangenen Wochen und Monate die Menschen und Gremien im Kreis so stark beschäftigt hatte, wurde demnach auch verschoben. Neuansetzung: unklar.