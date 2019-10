Gesellschaft : Zehn Jahre Hilfe für trauernde Eltern in der Eifel

Berührendes Arrangement zum 10. Geburtstag des Gesprächskreises für trauernde Eltern: Kerze, Kuchen, Blumen, Steine, Bilder und die Erinnerungskarten an die verstorbenen Kinder. Foto: Brigitte Bettscheider

Bitburg/Daun/Prüm Vor einem Jahrzehnt gründete der Caritasverband (CV) Westeifel den Gesprächskreis für trauernde Eltern. Bei der Jubiläumsfeier erzählten Mütter und Väter von der großen Trauer, die nie ganz aufhört und willkommener Unterstützung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Brigitte Bettscheider

Darüber reden tut gut, auch noch nach Jahren oder Jahrzehnten. Darin sind sich die Mütter und Väter, die ein Kind in verschiedensten Lebensphasen verloren haben und nun zur Zehn-Jahres-Feier des Gesprächskreises in der Bitburger Dienststelle des CV Westeifel zusammengekommen sind, einig. Auch dass der Schmerz sich verändert und jederzeit neu aufflammen kann.

Gut, dass es dieses monatliche Treffen gibt, wird in der Austauschrunde zu Beginn mehrfach betont. Und dass das gemeinsame Schicksal die Gruppe miteinander verbindet. „Wir denken jeden Tag an sie“, sagt ein älteres Ehepaar, das seine erwachsene Tochter durch Krebs verloren hat. „Wir müssen sehen, wie wir damit zurechtkommen“, sagt eine Mutter, deren Sohn tödlich verunglückt ist.

Info Einmal im Monat Hilfe in der Not Aus den Begegnungen und Erfahrungen mit betroffenen Eltern in der Einzelberatung hatten die Trauerbegleiterin und Hospizfachkraft Anja Ruff und die Diplom-Psychologin Irmgard Olk den Gesprächskreis unter dem Motto „Lasst uns über unsere Kinder reden!“ im Herbst 2009 ins Leben gerufen. Seither findet er ein Mal im Monat in der CV-Dienststelle in der Bitburger Brodenheckstraße 1 statt. Hier können Betroffene zur Ruhe kommen, ihrer Trauer, ihren Fragen, Nöten und Ängsten Raum und Zeit geben. Sie können Erfahrenes teilen, Trost und Ermutigung im Miteinander erleben. Die nächsten Termine sind Donnerstag, 7. November, und Donnerstag, 5. Dezember, jeweils von 19 bis 21 Uhr. Die Teilnahme ist kostenfrei, ein Einstieg ist jederzeit möglich. Anmeldungen und weitere Informationen bei Anja Ruff unter Telefon 06561/9671147 oder per E-Mail an a.ruff@caritas-westeifel.de

In dem Gesprächskreis sind Mütter und Väter, die schon seit Jahren regelmäßig teilnehmen oder erst seit kurzem, und auch einige, die aus früherer Verbundenheit nun extra zu der Feierstunde gekommen sind.

So wie Tanja Bohn aus Stockem. Sie und ihr Mann Stefan waren unmittelbar nach der Gründung des Gesprächskreises vor zehn Jahren darauf aufmerksam geworden. So lange ist es her, dass ihre damals zweieinhalbjährige Tochter Eleonor während eines Familienurlaubs an der Nordsee beim Spielen auf dem Gelände des Hotels von einem Zuliefererfahrzeug überrollt wurde. Das Mädchen starb am Tag darauf in einem Krankenhaus. „In unserer Trauer, Verzweiflung und Wut war der Gesprächskreis wie ein Anker“, erzählt Tanja Bohn. Auch wenn Familie und Freunde jederzeit für sie dagewesen seien – „der Austausch mit Menschen, die auch ein Kind verloren haben, ist besonders hilfreich“, erklärt sie. Nach einigen Jahren hätten sie sich aus dem Gesprächskreis verabschiedet. „Es ging uns besser“, sagt die 44-Jährige, „auch wenn der Schmerz nie ganz weg geht.“ Tanja Bohn und ihr Mann haben noch drei Söhne: Elias (14), Jakob (10) und Mattis (6).

Auch Laurina Gavilli (57) aus Bitburg trauert um ein Kind: ihren Sohn Nino, der sich vor sechs Jahren, kurz vor seinem 20. Geburtstag, das Leben nahm. Sie hält Ninos vierseitigen Abschiedsbrief in den Händen, als sie erzählt, dass sie ihn vier Wochen vor seinem Tod als vermisst gemeldet hatte. „Er war Marinesoldat und sollte in Wilhelmshaven seinen Dienst antreten. Dort kam er aber nicht an“, sagt sie. Die Familie sei jeder Spur nachgegangen.

„Es war die Hölle“, beschreibt Laurina Gavilli die Zeit bis zu der endgültig verstörenden Stunde, als sie die Nachricht erhielt, dass Nino in der Nähe von Brüssel vor einen Zug gesprungen war. „Ich habe nichts von ihm außer diesen Brief“, erzählt Laurina Gavilli – „und der enthält keinerlei Erklärung für seinen Tod.“ Im Gegenteil: Nino sei ein lebenslustiger junger Mann gewesen, der von seinem Beruf geschwärmt habe und von seiner Familie geliebt worden und im Freundeskreis beliebt gewesen sei. Sie komme schon seit fünf Jahren zum Gesprächskreis, sagt sie. „Heute ist meine Trauer an manchen Tagen größer als am Anfang“, meint sie. Und sagt: „Ich spreche gerne über Nino.“

Auch Renate Hermes aus Prüm muss mit dem Verlust eines Kindes leben. Sieben Jahre sind es her, dass ihr 20-jähriger Sohn Ralf auf dem Weg zur Berufsschule nach Trier mit dem Auto verunglückte und starb. „Da wird man aus der Bahn geworfen“, weiß die 54-Jährige, die etwa ein Jahr nach Ralfs Tod der Einladung in den Gesprächskreis folgte und mehrere Jahre regelmäßig teilnahm. Immer gemeinsam mit Ralfs Vater Alfred Hermes, von dem sie zwar geschieden ist, aber mit ihm die Trauer um den Sohn gemeinsam trägt. Das Bild, als Ralfs Vater und ihr ältester Sohn und ihre Schwester am Unglücksmorgen an ihrer Arbeitsstelle erschienen seien, habe sich ihr eingebrannt.

„Ich habe die drei angeschaut und gefleht: ‚Bitte sagt nicht, dass Ralf etwas passiert ist’“, erinnert sie sich. In dem Gesprächskreis habe sie immer und immer wieder von ihrem verstorbenen Sohn, dem schrecklichen Unfall und ihren Gefühlen sprechen können, sagt Renate Hermes. Als sie aber zu sehr mit anderen mitgelitten habe, habe sie sich um ihrer selbst willen zurückgezogen. An dem Jubiläum nehme sie mit Ralfs Vater gerne teil.

Ein Mal in dem Gespräch mit unserer Zeitung lacht Renate Hermes. Als sie erklärt, dass die Teilnehmer des Gesprächskreises eine WhatsApp-Gruppe mit dem Namen „Apfelstrudel“ gebildet hätten. „Das hört sich vielleicht komisch an“, meint sie, „aber es war der Kuchen, den wir bei der Verabredung der Gruppe gegessen haben.“