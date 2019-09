Musik : Zehn Jahre Musikscheune Leudersdorf: Bühne frei für alle 

Üxheim-Leudersdorf Seit einer Dekade fühlen sich Musiker auf der kleinen Scheunenbühne sichtlich wohl. Der runde Geburtstag wird heute gefeiert – natürlich mit viel Musik.

Bei einer Geburtstagsfeier in der ehemaligen Scheune mitten in Leudersdorf habe es Klick gemacht, erzählt Thomas Heintz. „Das Gebäude gehört Susi und Tom Theis, einem Musiker-Ehepaar, dementsprechend viele Musiker waren eingeladen.“ Während der Party wurde in wechselnden Besetzungen musiziert: „Jeder der Lust hatte, schnappte sich die Gitarre oder setzte sich hinter das Schlagzeug. Es war für alle Zuhörer und für die Musiker ein sehr gelungener Abend.“ Dieses Konzept setzen Thomas Heintz und das Ehepaar Theis seit zehn Jahren erfolgreich um: „Zweimal, manchmal auch dreimal im Jahr, geben wir die Bühne für alle, die sich trauen, frei“, sagt Heintz, der die Abende organisiert. Susi und Tom Theis stellen die Instrumente. „Wobei inzwischen viele der Musiker ihre eigenen mitbringen.“

Und die kommen bereits seit Jahren zum Teil aus einem weiten Umkreis in den Üxheimer Ortsteil Leudersdorf, um ihr Können unter Beweis zu stellen: „Regelmäßig haben wir Besuch aus Köln, Düsseldorf oder Trier, selbstverständlich auch Musiker aus der Eifel.“ Nicht nur die Akteure auf der Bühne nehmen eine weite Anreise in Kauf.

Heute Samstag, 7. September, wird zum ersten Mal zusätzlich eine Open-Air Bühne aufgebaut. Ab 19 Uhr geht es in der Kapellenstraße 4 los. „Die Einleitung macht eine der Bands, die in der Scheune zusammengefunden hat, die Barnickels.“ Für den Fall, dass das Wetter nicht mitspielt hat Heintz ein großes Zelt besorgt: „Selbstverständlich steht auch die Bühne in der Scheune allen zur Verfügung, die am Samstag mitspielen wollen.“