Kultur : Zehn Sänger(innen) machten den Anfang

Nürburg/Meuspath/Mannebach Kirchenchor der Pfarrei St.-Nikolaus in Nürburg feiert Gründung vor 25 Jahren.

Und immerhin hat der Chor – in Zeiten, in denen es Kirchenchöre und Gesangvereine allgemein schwer haben – aktuell mehr Mitglieder als zur Zeit seiner Gründung. Genau 25 sind es im 25. Jahr des Bestehens. Geprobt wird jeden Donnerstag von 19.30 bis 21.30 Uhr in der Graf-Ulrich-Halle in Nürburg. Der Chor wirkt an Gottesdiensten in der eigenen und in anderen Kirchen mit und tritt bei Sängerfesten befreundeter Chöre auf.