Freizeit : Zeltlager an der Hütte zwischen den Maaren

Zeltlager an der Hütte zwischen den Maaren. Foto: TV/Stefan Becker

Immerath (red) In der ersten Sommerferienwoche fand an der „Hütte zwischen den Maaren“ in Immerath das jährliche Zeltlager der Pfarreiengemeinschaft Gillenfeld statt. Unter der Leitung von Mario Marten, Benedikt Welter, Gemeinderereferent Stefan Becker und zehn weiteren jugendlichen Betreuern verbrachten mehr als 60 Kinder eine aufregende und freudige Woche an der Hütte.

