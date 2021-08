Meinung : In Ausnahmesituation muss alles geprüft werden

Kommentarfoto_Sartoris.pdf Foto: TV/Eltges, Stefanie

Die Zerstörung so vieler Bereiche der Bahnstrecke von Köln nach Trier ist auch für die Vulkaneifel fatal. Für den Tourismus fehlt nun die einzig relevante Bahnverbindung, und all die, die die Bahn im Nahverkehr – wie Schüler – oder zur Fahrt zur Arbeit genutzt haben, werden sich an einen deutlich größeren zeitlichen Aufwand gewöhnen müssen.

Deshalb muss auch alle Kraft darauf gelegt werden, dass die Bahnstrecke so schnell wie möglich nutzbar ist. Wann das sein könnte, will nicht mal die Bahn AG konkreter prognostizieren – kein Wunder angesichts der enormen Schäden. Bis Ende 2022 soll es aber mindestens dauern, aber es wird sicher kaum jemand wundern, wenn es auch noch weit darüber hinaus dauern wird, bis alles auf Vordermann gebracht worden ist.

Stephan Sartoris. TV-Foto: Klaus Kimmling Foto: TV/Klaus Kimmling