(red) Nach Mitteilung der Polizei ist am Sonntag, 24. März, zwischen 16.45 und 17.15 Uhr an einem schwarzen Mercedes-Benz (A-Klasse) die Fahrertür erheblich zerkratzt worden. Zur Tatzeit war das Fahrzeug in Daun, Höhe Burgfriedstraße 23, abgestellt.