Blaulicht : Zeugen gesucht: Vandalismus auf Parkplatz

Symbol Polizei Blaulicht Einsatz. TV-Foto: Klaus Kimmling. Foto: TV/Klaus Kimmling

Gerolstein (red) Die Polizeiinspektion Gerolstein sucht Zeugen, die beobachtet haben, wie auf dem Parkplatz am Rondell in Gerolstein ein Auto beschädigt wurde. Der Fahrer hatte seinen Toyota-Geländewagen nur kurz am Mittwoch, 5. Februar, abgestellt, als die unbekannten Täter zuschlugen und das Abdeckglas des rechten Rücklichts zerdepperten.



Nach bisherigen Ermittlungen muss der Schaden zwischen 20.45 und 21.10 Uhr entstanden sein.