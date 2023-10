“Määähhh“ statt Maschinenlärm Da gibt es nichts zu meckern: Kelberg engagiert Ziegen zur Landschaftspflege

Die Herren der Schöpfung heißen Casper, Hennes, Kasimir und Olli, die Damen hören auf Annabelle, Carmen und Cordula. Tatsächlich – sie hören auf ihre Namen, die sieben Burenziegen, die sich zurzeit in einer Wacholderheide mitten in Kelbergs Walderlebnislandschaft am Uesserberg satt fressen. Dabei ist die Halterin Sandra Blick auf Nummer sicher gegangen und hat einen Wolfschutzzaun um das Gelände errichtet. Es sind zwei mobile Unterstände vorhanden. Und weil es das erste Mal ist, dass sie ihre Ziegen „ausleiht“, schauen Sandra Blick und ihr Mann Thomas mehrmals täglich nach dem Rechten. Brombeer-, Birkenblätter und Gras mögen sie am liebsten, haben sie beobachtet.