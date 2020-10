Kommunalpolitik : Die drei Bewerber für das Bürgermeisteramt in der Verbandsgemeinde Daun

Daun/Darscheid Nun ist es auch ganz offiziell. Drei Bewerber treten bei der Wahl des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Daun an. Thomas Scheppe für die CDU, Jens Jenssen für die SPD, einziger Kandidat ohne Parteibuch ist Tim Becker.

Es wird also ein neuer Hausherr für die VG-Zentrale in der Dauner Leopoldstraße gesucht. Dort hatten in der bisherigen VG-Geschichte stets CDU-Männer das Sagen: von Julius Saxler über Adolf Waldorf bis zu Werner Klöckner. An diese Tradition möchte Thomas Scheppe anknüpfen. Ihn schickt die CDU als Bewerber ins Rennen. Der 32-Jährige stammt aus Saxler, dem kleinsten Dorf in der VG, wohnt aber mit seiner Partnerin seit einigen Jahren in Darscheid. In der Kommunalpolitik ist er schon länger aktiv: Er sitzt im Kreistag und seit zehn Jahren im VG-Rat.