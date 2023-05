Bald in der Öffentlichkeit Wie ein Zigarettenautomat aus den Siebzigern zum Retter für die Bienen wird

Alte und abgenutzte Geräte werden oft entsorgt, manchmal gibt es jedoch auch Möglichkeiten, diesen ein „neues Leben“ zu schenken, indem man ihnen andere Funktionen gibt und sie weiter verwendet. Nun ja, ganz so einfach ist es nun doch nicht, denn dazu ist in diesem Fall reichlich Vorarbeit nötig. Und die macht gerade die Lehrerin Simone Welter mit ihrer Klasse 7 in der Schule in Gillenfeld und zwar ganz im Sinne der zwölf Unesco-Ziele, zu denen unter anderem „nachhaltige Städte und Gemeinden“ oder auch „Klimaschutz und Anpassung“ gehören.