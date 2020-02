Energie : Zilsdorfer Windräder  bleiben nun doch stehen

Extra

Gericht: Der Kreis Vulkaneifel als Genehmigungsbehörde für den Betrieb der Windkraftanlagen (WKA) in Zilsdorf und der Trierer Unternehmer Jörg Temme und dessen Firma Windpark Zilsdorf Enerfarm GmbH & Co. KG (zuvor Windpark Zilsdorf Watt GmbH & Co. KG) liegen seit Jahren juristisch im Clinch. Grund dafür ist, dass der Landkreis die Ende 2004 erteilte Genehmigung für die drei WKA im Herbst 2016 für erloschen erklärt hat, weil von dort seit September 2013 kein Strom mehr ins öffentliche Netz eingespeist worden ist. Dagegen hatte Temme geklagt – und mehrfach verloren: vor dem Kreisrechtsausschuss in Daun, vor dem Verwaltungsgericht in Trier, vor dem Oberverwaltungsgericht in Koblenz und zuletzt auch vor dem Bundesverwaltungsgericht (BVG) in Leipzig als höchste Instanz, das den Revisionsantrag von Temme abgelehnt hat.

Geld: Eine Rückbau-Bürgschaft, mit der der Abbau der Anlagen hätte finanziert werden können, hat der Kreis nicht (mehr). Die hat Temme nach Auskunft der Kreisverwaltung vor Jahren erfolgreich zurückgefordert. Inzwischen, nachdem die Regelungen fortgeschrieben wurden, ist eine solche Sicherheitsleistung in der Landesbauordnung verankert. Für Zilsdorf galt das aber noch nicht.