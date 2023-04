Bahnverkehr Nächster Halt: Gerolstein - Zugverkehr auf weiterem Teilstück der Eifelstrecke vor dem Start

(sts) Zeitaufwendige und lange Fahrten im Schienersatzverkehr gehören – zumindest in Richtung Trier – bald der Vergangenheit an. Denn ab Montag, 17. April, fahren zwischen Kyllburg (Eifelkreis Bitburg-Prüm) und Gerolstein (Vulkaneifelkreis) wieder Züge. Damit ist ein weiteres Teilstück der durch die Flutkatastrophe stark zerstörten Eifelstrecke zwischen Köln und Trier wieder an die Schiene angebunden. Symbolisch wird das Teilstück bereits am Donnerstag in Betrieb genommen: mit einer Fahrt von Kyllburg nach Gerolstein. An Bord: unter anderem Ministerpräsidentin Malu Dreyer, Oliver Luksic, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Digitales und Verkehr, eine Vertreterin der Deutschen Bahn sowie die Landrätin des Vulkaneifelkreises, Julia Gieseking.