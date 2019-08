Kommunalpolitik : Zukunft der Biotonne ist Thema im Kreistag

Foto: Mario Huebner (mh)

Daun Die in den vergangenen Wochen bereits viel diskutierte Zukunft der Biotonne im Kreis, Anträge von SPD/UWG zu Gesteinsabbau, Jugendbeteiligung und der Schaffung eines Stipendiums für Medizinstudierende, ein Antrag der Grünen zum Gesteinsabbau, die Wahl von Vertretern für unterschiedliche Gremien sowie Anfragen und Mitteilungen der Verwaltung stehen im Mittelpunkt der nächsten Sitzung des Kreistags Vulkaneifel am Montag, 2. September, 17 Uhr, im Kreishaus in Daun.