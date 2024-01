Gute Nachricht aus der Vulkaneifel Nachfolger gefunden: Zukunft von Lissendorfer Praxis gesichert

Die hausärztlich-internistische Praxis von Dr. Dr. Armin Bogs in Lissendorf begrüßt einen neuen Kollegen in ihren Reihen. Sebastian Grüneck komplettiert das Team als Weiterbildungsassistent und wird in den kommenden 24 Monaten seine Facharztausbildung für Allgemeinmedizin in der Praxis absolvieren. Und noch viel wichtiger: Neben seiner beruflichen Weiterentwicklung hat Grüneck den Entschluss gefasst, die Verantwortung für die bedeutende Arztpraxis im Oberen Kyll zu übernehmen – und somit für mehrere Tausend Patienten.