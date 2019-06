Auszeichnung : Eifel als Standort innovativer Firmen

Daun/Bitburg/Prüm/Gerolstein Zukunftsinitiative Eifel will in diesem Jahr erfolgreiche Gründer auszeichnen.

(red) Die Zukunftsinitiative Eifel zeichnet in diesem Jahr innovative Startup-Unternehmen mit Firmensitz oder Standort in der Region Eifel aus. Diese werden aufgefordert, sich mit ihrer Erfolgsstory bis zum 31. Juli zu bewerben. Die Startups sollen eingetragene Unternehmen nach einer Neugründung sein, sich in der Wachstumsphase befinden und die Gründung nicht länger als fünf Jahre zurückliegen.