Gesundheit : Gerolstein macht sich fit

Drei Fragen an...

Herr Schneider, was finden Sie an der Aktion gut?

Schneider: „Als die Stadt Ende letzten Jahres angefragt wurde, Teil des Projekts ,Bedarfsworkshop in kleinen Kommunen‘ (BedikK) zu werden, war ich direkt Feuer und Flamme. Am 13. April diesen Jahres hat sich der Stadtrat von Gerolstein dafür ausgesprochen, an dem Projekt „Generationsübergreifend Gesund in Gerolstein“ teilzunehmen. Nach einer Auftaktveranstaltung findet nun eine Zukunftswerkstatt statt. Dabei geht es nicht darum, über die ärztliche Versorgung in unserer Region zu diskutieren. Vielmehr ist es Ziel, den BewohnerInnen in der Kernstadt und den Stadtteilen ein Angebot zu unterbreiten, aktiv ein gesundes Leben vor Ort zu gestalten.“

Welche Beispiele könnten Sie sich konkret vorstellen?

Schneider: Im Moment haben wir zum Beispiel im Kyllpark einen Parcours mit Hinweisschilder installiert, worauf Übungen vorgeschlagen werden, die man direkt vor Ort machen kann. Weitere Beispiele könnten Spielgeräte für Kinder und Senioren sein. Außerdem könnten sich Jung und Alt treffen und gemeinsam gesund kochen und dann auch zusammen speisen – nach der Devise: Generationsübergreifend gesund und gemeinsam leben und erleben in Gerolstein.

Weshalb sollten die Leute mitmachen?

Schneider: Weil es zum einen die Chance bietet, das eigene Bewusstsein für ein gesundes Leben zu schärfen. Zum anderen kann es Jung und Alt zusammenbringen und das Verständnis untereinander verbessern. Das wiederum beugt der Vereinsamung und der Anonymität in unserer Gesellschaft vor. Die Menschen sollen zusammen agieren, an einem Strang ziehen, Spaß haben und somit ihrer Gesundheit etwas Gutes tun.

Die Fragen stellte

Mario Hübner.