Schleiden-Vogelsang : Zur Hirschbrunft in den Nationalpark

Auf der Erkundungstour mit einem Ranger durch die Erlebnisausstellung „Wildnis(t)räume“ lernen die Besucher, wie sich Tiere und Pflanzen imNationalpark Eifel auf den Herbst vorbereiten. Foto: Nationalpark Nordeifel/ Dominik Ketz/Dominik Ketz

Schleiden-Vogelsang Ausflugstipp: Herbstliche Erkundungstour für Kinder durch die Ausstellung „Wildnis(t)räume“ sowie eine Sonderführung zum Rothirsch im Nationalpark Eifel.

Warum verfärben sich die Buchenblätter? Wieso röhrt der Hirsch und warum fliegen jetzt viele Vögel in den Süden? Was passiert, wenn im Nationalpark Eifel der Herbst beginnt? Antworten bekommen die Besucher bei der Herbst-Erkundungstour gemeinsam mit einem Ranger durch die Erlebnisausstellung „Wildnis(t)räume“ im Nationalpark–Zentrum Eifel. Die 90-minütige Erkundungstour startet am Sonntag, 6. Oktober, um 14 Uhr. Im Anschluss an die Erkundungstour wird eine Eule gebastelt, die jeder mit nach Hause nehmen kann. Hier ist die Teilnahme kostenlos.

Wer noch mehr zum Thema Rothirsche in der Brunft wissen möchte, sollte die 90-minütige Sonderführung durch die Wanderausstellung ebenfalls am Nachmittag ab 16.30 Uhr nicht verpassen. Anschließend geht es raus in den Nationalpark, wo mit etwas Glück Rothirsche beobachtet werden können.

Info Ausstellung „Wildnis(t)räume“ Die 2000 Quadratmeter große Erlebnisausstellung „Wildnis(t)räume“ im Nationalparkzentrum Eifel mit über 50 Tast-Installationen, Modellen und Tierpräparaten regt zum Staunen und Träumen an. Die Ausstellung ist barrierefrei erlebbar, mehrsprachig, auch für seh- und hörbehinderte Gäste attraktiv. Sie ist täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Neben Gruppenangeboten werden dort geführte Erkundungstouren angeboten – diese finden täglich um 14 Uhr, am Wochenende und an Feiertagen um 11 und 14 Uhr statt. Weitere Informationen unter: www.nationalparkzentrum-eifel.de