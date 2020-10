Landratswahl Vulkaneifel : SPD-Frau fordert Amtsinhaber in der Vulkaneifel heraus

Daun Für die Landratswahl Ende November sind bis Einsendeschluss am Montag keine weiteren Bewerbungen eingegangen. Damit ist es fix: Zur Wahl stehen Julia Gieseking und Heinz-Peter Thiel.

Die Genossen aus dem Vulkaneifelkreis werden bestimmt genau hingeschaut haben, was da vor einigen Wochen im nordrhein-westfälischen Nachbarkreis Euskirchen passiert ist. Denn dort ist der künftige Landrat ein SPD-Mann, zum ersten Mal in der Kreisgeschichte. In der Stichwahl siegte der 33 Jahre alte Lehrer Markus Ramers gegen einen CDU-Mann.

Die 46-Jährige ist in Daun geboren, wo sie auch wohnt, und hat dort Abitur am Thomas-Morus-Gymnasium gemacht. Sie hat in Kaiserslautern und Wien Architektur studiert und 2002 ihren Abschluss als Diplom-Ingenieurin gemacht. Viele Jahre war sie in ihrer Heimatstadt selbstständig tätig, arbeitet aber mittlerweile als angestellte Architektin in Koblenz. Sie ist verheiratet und hat drei Kinder. In der Kommunalpolitik ist sie seit 2014 als Mitglied des Umwelt-, Bau- und Planungsausschusses der Stadt Daun aktiv. Damals noch ohne SPD-Parteibuch, das hat sie seit 2018. Bei der Kommunalwahl im vergangenen Jahr wurde sie in den Stadtrat Daun und den Kreistag Vulkaneifel gewählt.