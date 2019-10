Gesundheit : Zusage aus Mainz: Projekt Gemeindeschwester plus künftig auch im Kreis Vulkaneifel

Daun/Mainz Mit Projekt des Landes soll erreicht werden, dass betagte Menschen so lange wie möglich in ihrem Zuhause leben können.

(red) Die rheinland-pfälzische Sozialministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) hat verkündet, dass es demnächst auch im Landkreis Vulkaneifel eine sogenannte Gemeindeschwester plus geben wird. Das Landesprojekt richtet sich an ältere Menschen, die zuhause leben und nicht pflegebedürftig sind, die aber dennoch Unterstützung und Beratung wünschen. Die Schwestern beraten hochbetagte Menschen mit dem Ziel, dass diese ihre Selbständigkeit möglichst lange erhalten können, sie geben Hinweise auf soziale Leistungen und Unterstützungsmöglichkeiten und helfen dabei, Netzwerke zu knüpfen – beispielsweise durch die Vermittlung von Veranstaltungen oder Seniorentreffen.

„Mit ihrem präventiven Ansatz helfen die Gemeindeschwestern dabei, Pflegebedürftigkeit so lange wie möglich zu vermeiden und alten Menschen weiterhin ein Leben in ihren eigenen vier Wänden zu ermöglichen“, sagt die SPD-Landtagsabgeordnete Astrid Schmitt aus Kirchweiler. Die Gemeindeschwestern plus gibt es in Rheinland-Pfalz seit 2015, finanziert zunächst zu 100 Prozent vom Land, seit diesem Jahr auch mit finanzieller Unterstützung der Krankenkassen. Im Sommer dieses Jahres startete das Sozialministerium ein Auswahlverfahren für neue Gemeindeschwestern unter allen interessierten Kommunen, das nun mit der Entscheidung der Lenkungsgruppe abgeschlossen wurde.