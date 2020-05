Abfallwirtschaft : Neue Haltestelle für Problemabfälle in Lissendorf

Lissendorf/Trier Der Zweckverband Abfallwirtschaft Region Trier (ART) hat die Problemabfallsammlung an der Haltestelle „Zu den Leyen“ in Lissendorf verlegt.

Das Sammelfahrzeug macht einer Pressemitteilung des Zweckverbands zufolge nun Halt am 26. Mai, 11. August und 17. November jeweils von 9 bis 10 Uhr auf dem Parkplatz am Sportplatz. Abfälle können werktags von 8 bis 16 Uhr zudem in haushaltsüblichen Mengen kostenlos in den Entsorgungs- und Verwertungszentrum in Rittersdorf, Sehlem und Mertesdorf abgegeben werden.