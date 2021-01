Glaube : Demerather Pfarrkirche lädt zur Verehrung der 14 Nothelfer ein

DEMERATH Die Demerather Pfarrkirche hat zwei Altäre, die für die Region ungewöhnlich sind.

1827 wurde das Demerather Kirchenschiff erweitert und so entstand- damals noch ungewollt – Platz für die beiden seltenen Heiligenaltäre. Es sind legendäre Heilige für alle Lebenslagen. Gläubige beten und rufen sie an bei Krankheit, Unheil, Todesgefahr oder Todesangst. Zu sehen sind Achatius mit Dornenzweig, angerufen bei Todesangst und Zweifel;also Heilige, die den Gläubigen in aller Not beistehen sollen.

Manfred Kordel, ein langjähriges Kirchenvorstandsmitglied in Demerath, und seine Frau Irmgard können nicht feststellen, dass die 14 Nothelfer-Altäre in der Coronapandemie mehr Aufmerksamkeit erfahren als sonst, dass Kirchenbesucher dort innehalten um Hilfe zu erbitten. Ägidius mit Hirschkuh, angerufen um eine gute Beichte abzulegen; Barbara mit Turm und Kelch, die Patronin der Sterbenden; Blasius mit zwei Kerzen, angerufen bei Halsleiden; Christopherus mit Jesus auf der Schulter, angerufen gegen ein unvorbereiteten Tod; Cyriacus mit Teufel, angerufen gegen Anfechtungen in der Todesstunde; Dionysus, den Kopf in den Händen haltend, angerufen bei Kopfschmerzen; Erasmus im Sturm, angerufen bei Leibschmerzen; Euchachius mit Hirsch, angerufen in schwierigen Lebenslagen; Georg mit Drache, angerufen gegen Seuche bei Haustieren; Katharina mit gebrochenem Rad, angerufen beim Leiden der Zunge und bei schwerer Sprache; Margarete mit Drache, Patronin der Gebärenden; Pantaleon, die Hände am Kopf genagelt, Patron der Ärzte; Vitus (Veit) mit Ölkessel, angerufen bei Epilepsie.