Daun : Coronalage im Kreis: Inzidenzwert sinkt auf 66

Daun (red) Das Gesundheitsamt des Kreises Vulkaneifel hat am Sonntag zwei weitere bestätigte Corona-Neuinfektionen gemeldet. Die Anzahl der bisher positiv auf das Virus getesteten Personen mit Wohnsitz im Landkreis Vulkaneifel erhöht sich somit auf insgesamt 1421 Personen.

Aus der häuslichen Isolation/ Quarantäne konnten nach den Richtlinien des Robert-Koch-Instituts als genesen 1250 Personen entlassen werden. Am Sonntag (Stand 11 Uhr) waren 115 Personen mit Wohnsitz im Kreis Vulkaneifel akut an Covid-19 erkrankt. Davon befinden sich derzeit 11 Personen in stationärer Behandlung. Seit Beginn der Pandemie gibt es bisher 56 Todesfälle zu beklagen.