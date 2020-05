Blaulicht : Motorrad- und Soziusfahrer bei Unfall schwer verletzt

Mit schweren Verletztungen mussten die Männer in ein Krankenhaus gebracht werden. Foto: dpa/Stefan Puchner

Daun/Mehren Ein 29-jähriger Motorradfahrer aus der Verbandsgemeinde Daun hat am Dienstag gegen 19.10 Uhr auf der Landesstraße 68 die Kontrolle über seine Maschine verloren und ist zusammen mit seinem 29-jährigen Soziusfahrer gestürzt.

Laut Mitteilung der Polizei sei der Fahrer in einer Kurve wegen zu hoher Geschwindigkeit mit seinem Vorderreifen auf den Grünstreifen geraten und konnte das Fahrzeug deswegen nicht mehr aufrecht halten. Die beiden Männer erlitten Prellungen, Schürf- und Fleischwunden und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. An dem Motorrad entstand bei dem Unfall ein wirtschaftlicher Totalschaden.