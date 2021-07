Ihr erster Auftritt wird in Kelberg sein : Zwei Mann, ein Sound: „Hofjebräu“

Kelberg/Gelsdorf Axel Meyer und sein Freund Michael Neumann treten als Musiker-Duo „Hofjebräu“ am 31. Juli erstmals öffentlich auf. Der Erlös fließt in die Flutopferhilfe.

Fast schon hatten sie es wieder sein lassen wollen, das Gastspiel in dem Dorf, in dem Axel Meyer aufgewachsen ist. Und zwar in der gleichen Straße wie Dirk Dobias, der die ehemalige „Reichspost“ in Kelberg wiederbelebt hat und dort das Restaurant mit Biergarten „Zum Dubbes“ führt. Denn als der Termin für den Auftritt längst vereinbart war, ereignete sich unweit von Kelberg und noch näher an Gelsdorf in der Grafschaft im Landkreis Ahrweiler, der heutigen Heimatgemeinde von Axel Meyer, die schlimmste Flutkatastrophe seit Menschengedenken. „Doch wir haben uns entschieden, an der Veranstaltung festzuhalten und den Erlös den Flutopfern zu spenden“, erklärt Dirk Dobias.