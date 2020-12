Blaulicht : Zwei Menschen bei Unfall in Gees verletzt

Symbol Polizei Blaulicht Einsatz. TV-Foto: Klaus Kimmling Foto: TV/Klaus Kimmling

Gerolstein-Gees Ein 70 Jahre alter Autofahrer aus der VG Gerolstein kam mit seinem Auto in Gerolstein-Gees nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Betonmauer sowie einer Straßenlampe. Der Fahrer und seine 66-jährige Beifahrerin wurden bei dem Aufprall am Montag gegen 11.25 Uhr schwer verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

