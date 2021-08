Verkehr : Radfahrer in der Vulkaneifel stürzen und verletzen sich

Radfahrer in der Vulkaneifel stürzen und verletzen sich

Hohenfels-Essingen/Daun Zwei Radfahrer haben sich am Mittwoch, 25. August, im Vulkaneifelkreis bei Stürzen verletzt. Wie die Polizei mitteilte, kam gegen 17 Uhr eine 59-jährige E-Bikerin bei dem Versuch, von der B 410 auf die Gerolsteiner Straße einzubiegen, auf Schotter ins Trudeln und in der Folge zu Fall.

Gegen 19.15 Uhr war eine sechsköpfige Radfahrergruppe in Daun-Pützborn auf dem geschotterten Radweg in Richtung Gemünden unterwegs. Aus der Halterung eines vorausfahrenden Bikers fiel dabei eine Trinkflasche vors Rad seines Nachfolgers. Beim Ausweichen stürzte dieser. Der 56-Jährige zog sich dadurch eine Verletzung an der Schulter zu, welche im Krankenhaus Daun behandelt werden musste.