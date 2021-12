Blaulicht : Zwei Schwerverletzte nach Kollision in Gerolstein

Gerolstein Bei einem Unfall sind am Mittwoch in Gerolstein eine Autofahrerin und ein Autofahrer schwer verletzt worden.

Nach Polizeiangaben war eine 59-jährige Autofahrerin gegen 16 Uhr mit ihrem Wagen auf der B 410 von Pelm kommend in Richtung Gerolstein unterwegs. Am Ortseingang Gerolstein kam sie aus bisher unbekannten Gründen nach links von ihrer Fahrspur ab und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Auto, in dem ein 48-Jähriger saß. Beide Fahrer wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden von etwa 10000 Euro.