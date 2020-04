Aktuelle Zahlen in der Vulkaneifel : Zweiter Todesfall im Zusammenhang mit Corona

05.04.2020, Kenia, Nairobi: Irene Ooko, Labortechnikerin, bereitet Nasenabstriche für einen Test zur Ermittlung des Coronavirus in einem pathologischem Labor vor. Die Tests können jetzt in Kenia komplett durchgeführt werden, während zuvor die Proben für den Test nach Südafrika geschickt werden mussten. Foto: Brian Inganga/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++. Foto: dpa/Brian Inganga

Daun (red) Im Landkreis Vulkaneifel gibt es einen zweiten Todesfall, der im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion steht. Nach Angabe der Kreisverwaltung ist eine 66-jährige Patientin im Marienhaus Klinikum Eifel in Gerolstein gestorben.

Die Patientin litt an multiplen Vorerkrankungen, wie die Kreisverwaltung mitteilt. Landrat Heinz-Peter Thiel ist betroffen von der Nachricht: „Mein Mitgefühl gilt der Familie, den Angehörigen und den Freunden der Verstorbenen.“ An Ostersamstag war bereits ein 80-Jähriger aus dem Kreis gestorben. Auch er hatte sich mit dem Virus infiziert und litt bereits unter verschiedenen Vorerkrankungen.

Insgesamt gibt es in der Vulkaneifel bisher 102 Corona-Fälle. 59 davon gelten als geheilt. Damit gibt es 41 aktive Corona-Fälle. Vier Menschen sind in stationärer Behandlung – davon drei in Gerolstein und eine weitere Patientin im Krankenhaus Maria Hilf in Daun.