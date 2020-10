Corona-Absagen : Australien-Vortrag und Pomologen-Besuch abgesagt

Bitburg/Prüm (red) Aufgrund der aktuell steigenden Fallzahlen im Eifelkreis Bitburg-Prüm im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie wird die für Donnerstag, 29. Oktober, geplante Reisereportage über Australien im Haus Beda abgesagt.

Ebenso abgesagt sind die für 25. Oktober geplanten Veranstaltungen des Naturparks Südeifel mit der mobilen Saftpresse und dem Pomologen Christoph Vanberg in Mettendorf.

Wer seine Äpfel trotzdem verarbeiten lassen will, könne das Obst aber zur Saftpresse nach Üxheim bringen nach Terminabsprache mit Hanne Bernardy unter Telefon 0157/73757666 oder 02696/ 3410164, per E-Mail an

HanneB1967@T-online.de