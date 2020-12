Corona : Corona: Zwei weitere Todesfälle

Vulkaneifelkreis (red) Mit großem Bedauern informiert das Gesundheitsamt des Landkreises Vulkaneifel über zwei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit Corona. Es handelt sich um einen 95-jährigen vorerkrankten Bewohner sowie um einen 91-jährigen, ebenfalls vorerkrankten, Bewohner des Alten- und Pflegeheims „Helena“ in Mehren.

Damit erhöht sich die Zahl der an und mit Covid-19 verstorbenen Menschen aus der Vulkaneifel auf 16, zehn davon stammen aus dem Heim in Mehren. Samstag wurden zudem zwölf weitere bestätigte Neuinfektionen gemeldet. Aktuell sind somit 171 Personen mit Wohnsitz im Landkreis Vulkaneifel akut an Covid-19 erkrankt. Davon befinden sich 15 Personen in stationärer Behandlung. Insgesamt gab es im Landkreis Vulkaneifel in den letzten sieben Tagen 58 bestätigte Neuinfektionen. Die 7-Tage-Inzidenz (Fälle der letzten 7 Tage/ 100 000 Einwohner) liegt somit aktuell bei 95,6.